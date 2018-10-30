ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Выборы Президента 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы

Высокие цены на нефть могут негативно повлиять на Юго-Восточную Азию, - МЭА

Новости » Экономика    30.10.2018 - 13:04
Фото: Фатих Бироль (wikipedia.org)
Фото: Фатих Бироль (wikipedia.org)

От роста цен на нефть уже страдают экономики Индии и Индонезии

Рост цен на нефть может негативно повлиять на Юго-Восточную Азию. Об этом Reuters заявил глава Международного энергетического агентства Фатих Бироль, передает РБК-Украина.

По его словам, крупные развивающиеся экономики Азии, такие как Индия и Индонезия, в этом году пострадали от подорожания нефти, которое сначала года составило около 15%. В частности, высокие цены повлияли на текущий дефицит платежного баланса.

"Два фактора оказывают давление на рост мирового спроса на нефть. Первый - это высокие цены на нефть, и во многих странах они напрямую связаны с потребительскими ценами. Второй - замедление темпов роста мировой экономики", - отметил Бироль.

В то же время на Юго-Восточную Азию рост цен на нефть повлияет сильнее, потому что спрос увеличивается быстро, а производство падает, в результате чего регион станет нетто-импортером нефти, газа и угля.

Напомним, сегодня в ходе торгов цена нефти Brent опустилась ниже 77 долларов за баррель.

Отметим, ранее наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед Аль Сауд предсказал исчезновение РФ с мирового рынка нефти.

 

РФ понесет миллиардные потери из-за новых правил заправки судов, - Bloomberg
Новости Украины МЭАнефтьторги
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь