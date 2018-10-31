Ціна нафти Brent опустилася нижче 76 доларів за барель

Фото: видобуток нафти (lukoil.ru)

Нафта Brent торгується на позначці в 75,66 доларів за барель

Ціна північноморської нафти марки Brent сьогодні вдень, 31 жовтня 2018 року, опустилася нижче позначки в 76 доларів за барель. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані біржових торгів на сайті РБК.

Станом на 15:26 за київським часом ціна нафти Brent перебувала на рівні 75,66 доларів за барель. Це на 1,02% нижче рівня закриття попередніх торгів.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings прогнозує, що вартість нафти марки Brent буде перевищувати 80 доларів за барель у середньостроковій перспективі у зв'язку зі зниженням постачання з Венесуели та Ірану.

Крім того, глава Міжнародного енергетичного агентства Фатіх Біроль заявляв, що зростання цін на нафту може негативно вплинути на Південно-Східну Азію. За його словами, великі економіки, що розвиваються, Азії, такі як Індія та Індонезія, цього року постраждали від подорожчання нафти, яке спочатку року склало близько 15%.

Також, раніше наслідний принц Саудівської Аравії Мухаммед Аль Сауд передбачив зникнення РФ зі світового ринку нафти.