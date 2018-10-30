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Цена нефти Brent опустилась ниже 76 долларов за баррель

Новости » Энергетика    30.10.2018 - 15:12
Фото: добыча нефти (lukoil.ru)
Фото: добыча нефти (lukoil.ru)

Нефть Brent торгуется на отметке в 75,85 долларов за баррель

 

Цена нефти североморской марки Brent сегодня днем, 30 октября 2018 года, опустилась ниже отметки в 76 долларов за баррель. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные биржевых торгов на сайте РБК.

По состоянию на 15:02 по киевскому времени цена нефти Brent находилась на уровне 75,85 долларов за баррель. Это на 2,24% ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что по словам главы Международного энергетического агентства Фатиха Бироля, рост цен на нефть может негативно повлиять на Юго-Восточную Азию. По его словам, от роста цен на нефть уже страдают экономики Индии и Индонезии.

Добавим, ранее наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед Аль Сауд предсказал, что после 2030 года производство нефти в России может сократиться настолько, что она исчезнет с рынка нефти. Отметим, также сообщалось, что  РФ и Саудовская Аравия тайно договорились увеличить добычу нефти. Целью договора является рост нефтедобычи и снижение цен на нефть. Только после того, как соглашение об увеличении добычи нефти было достигнуто Москвой и Эр-Риядом, об этом плане были проинформированы остальные участники ОПЕК.

Высокие цены на нефть могут негативно повлиять на Юго-Восточную Азию, - МЭА Цена нефти Brent опустилась ниже 77 долларов за баррель
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