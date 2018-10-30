Ціна нафти Brent опустилася нижче 76 доларів за барель

Фото: видобуток нафти (lukoil.ru)

Нафта Brent торгується на позначці в 75,85 доларів за барель

Ціна північноморської нафти марки Brent сьогодні вдень, 30 жовтня 2018 року, опустилася нижче позначки в 76 доларів за барель. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані біржових торгів на сайті РБК.

Станом на 15:02 за київським часом ціна нафти Brent перебувала на рівні 75,85 доларів за барель. Це на 2,24% нижче рівня закриття попередніх торгів.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що, за словами голови Міжнародного енергетичного агентства Фатіха Біроля, зростання цін на нафту може негативно вплинути на Південно-Східну Азію. За його словами, від зростання цін на нафту вже страждають економіки Індії та Індонезії.

Додамо, раніше наслідний принц Саудівської Аравії Мухаммед Аль Сауд передбачив, що після 2030 року виробництво нафти в Росії може скоротитися настільки, що вона зникне з ринку нафти. Відзначимо, також повідомлялося, що РФ і Саудівська Аравія таємно домовилися збільшити видобуток нафти. Метою договору є зростання нафтовидобутку і зниження цін на нафту. Тільки після того, як угода про збільшення видобутку нафти була досягнута Москвою і Ер-Ріяд, про цей план були проінформовані інші учасники ОПЕК.