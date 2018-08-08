Цена нефти Brent опустилась ниже 74 долларов за баррель

Нефть Brent торгуется на отметке в 73,13 долларов за баррель

Цена нефти североморской марки Brent сегодня вечером, 8 августа 2018 года, торгуется ниже отметки в 74 доллара за баррель. Об этом свидетельствуют данные биржевых торгов на сайте РБК.

По состоянию на 17:34 цена нефти Brent находилась на уровне 73,13 долларов за баррель. Это на 1,59% ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что Иран может заблокировать экспорт нефти из Персидского залива в том случае, если собственный экспорт государства остановится из-за санкций, введенных Соединенными Штатами Америки.

Отметим, ранее Иран подал иск против США в Международный суд ООН из-за возобновления ими санкций против Тегерана. Кроме того, президент Ирана Хасан Роухани заявил о ведении "психологической войны" США против Ирана.

В частности, Роухани заявлял, что несмотря на возобновление санкций США, власти Ирана будут придерживаться ядерного соглашения и будут продолжать выполнение взятых на себя обязательств. Он также отмечат, что Иран готов к переговорам с Вашингтоном, но при условии что США вернут к себе доверие.