Иран подал иск против США в Международный суд ООН

В Тегеране считают введение США повторных односторонних санкций незаконным

Иран подал иск в Международный суд ООН против Соединенных Штатов Америки из-за возобновления ими санкций против Тегерана. Об этом сообщил министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф в Twitter.

"США несут ответственность за незаконное повторное применение односторонних санкций. Иран стремится к верховенству права вопреки презрению США к дипломатии и юридическим обязательствам. Необходимо противостоять их привычке нарушать закон", - написал Зарифе.

Today Iran filed a complaint @CIJ_ICJ to hold US accountable for its unlawful re-imposition of unilateral sanctions. Iran is committed to the rule of law in the face of US contempt for diplomacy & legal obligations. It's imperative to its counter habit of violating int'l law. — Javad Zarif (@JZarif) July 16, 2018

Отметим, в мае 2018 года Дональд Трамп объявил о выходе США из так называемой иранской ядерной сделки, заключенной в 2015 году между Ираном, США, Россией, Китаем, Великобританией, Францией и Германией. В соответствии с Совместным всеобъемлющим планом действий, Иран должен был ограничить свою ядерную программу в обмен на отмену санкций.

После выхода из соглашения США расширили санкции против Ирана.

Напомним, после объявления Трампа о выходе из соглашения по ядерной программе Иран заявил о намерении возобновить обогащение урана.