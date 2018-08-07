Иран обвинил США в ведении "психологической войны"

В Тегеране заявили, что Вашингтон ведет "психологическую войну" и пытается расколоть иранский народ

Президент Ирана Хасан Роухани заявил о ведении "психологической войны" США против Ирана. Об этом передает DW.

Роухани отметил, что несмотря на возобновление санкций США, власти Ирана будут придерживаться ядерного соглашения и будут продолжать выполнение взятых на себя обязательств.

"Соединенные Штаты снова вводят санкции против Ирана и разрывают ядерное соглашение, а потом хотят провести с нами переговоры", - заявил президент Ирана во время эфира на государственном телеканале.

Он добавил, что Иран готов к переговорам с Вашингтоном, но при условии что США вернут к себе доверие.

Хасан Роухани подчеркнул, что переговоры с США вместе с санкциями не имеют никакого смысла.

Напомним, ЕС с 7 августа блокирует действие санкций США против Ирана на своей территории. Такой шаг имеет целью смягчить влияние санкций на интересы компаний государств-членов ЕС, которые имеют законный бизнес в Иране.