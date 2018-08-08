Ціна нафти Brent опустилася нижче 74 доларів за барель

Нафта Brent торгується на позначці в 73,13 доларів за барель

Ціна північноморської нафти марки Brent сьогодні, 8 серпня 2018 року, торгується нижче відмітки в 74 долара за барель. Про це свідчать дані біржових торгів на сайті РБК.

Станом на 17:34 ціна нафти Brent перебувала на рівні 73,13 доларів за барель. Це на 1,59% нижче рівня закриття попередніх торгів.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що Іран може заблокувати експорт нафти з Перської затоки у тому випадку, якщо власний експорт держави зупиниться через санкції, введені Сполученими Штатами Америки.

Зазначимо, раніше Іран подав позов проти США в Міжнародний суд ООН через відновлення ними санкцій проти Тегерана. Крім того, президент Ірану Хасан Роухані заявив про ведення "психологічної війни" США проти Ірану.

Зокрема, Роухані заявляв, що незважаючи на відновлення санкцій США, влада Ірану буде дотримуватися ядерної угоди і буде продовжувати виконання взятих на себе зобов'язань. Він також зазначає, що Іран готовий до переговорів з Вашингтоном, але за умови, що США повернуть до себе довіру.