ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Выборы Президента 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы

Цена нефти Brent опустилась ниже 72 долларов за баррель

Новости » Энергетика    07.11.2018 - 11:24
Фото: добыча нефти (ukrnafta.com)
Фото: добыча нефти (ukrnafta.com)

Нефть Brent торгуется на отметке в 71,97 долларов за баррель

Цена нефти североморской марки Brent сегодня утром, 7 ноября 2018 года, опустилась ниже отметки в 72 доллара за баррель. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные биржевых торгов на сайте РБК.

По состоянию на 11:14 по киевскому времени цена нефти Brent находилась на уровне 71,97 доллара за баррель. Это на 0,06% ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Напомним, ранее министр нефти Ирана Бижан Намдар Зангане заявлял о дестабилизации рынка углеводородов из-за санкций США. В частности, Зангане считает, что американские власти искусственно занизили цены на нефть.

Кроме того, РБК-Украина сообщало, что согласно заявлению президента Ирана Хасана Рухани, Иран будет с гордостью обходить санкции США. В частности, Рухани пообещал, что Иран продолжит продавать свою нефть и с гордостью обходить санкции, введенные США. Отметим, таким образом, иранский лидер отреагировал на ограничения, которые вступили в силу 5 ноября.

Отметим, США разрешили восьми странам, включая Японию, Индию и Южную Корею, покупку иранской нефти после введения второго раунда санкций.

Азиатские импортеры нефти благодарны США за исключение их из списка санкций против Ирана Цена нефти Brent снова опустилась ниже 73 долларов за баррель        
Новости Украины Brentнефть
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь