Цена нефти Brent опустилась ниже 72 долларов за баррель

Фото: добыча нефти (ukrnafta.com)

Нефть Brent торгуется на отметке в 71,97 долларов за баррель

Цена нефти североморской марки Brent сегодня утром, 7 ноября 2018 года, опустилась ниже отметки в 72 доллара за баррель. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные биржевых торгов на сайте РБК.

По состоянию на 11:14 по киевскому времени цена нефти Brent находилась на уровне 71,97 доллара за баррель. Это на 0,06% ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Напомним, ранее министр нефти Ирана Бижан Намдар Зангане заявлял о дестабилизации рынка углеводородов из-за санкций США. В частности, Зангане считает, что американские власти искусственно занизили цены на нефть.

Кроме того, РБК-Украина сообщало, что согласно заявлению президента Ирана Хасана Рухани, Иран будет с гордостью обходить санкции США. В частности, Рухани пообещал, что Иран продолжит продавать свою нефть и с гордостью обходить санкции, введенные США. Отметим, таким образом, иранский лидер отреагировал на ограничения, которые вступили в силу 5 ноября.

Отметим, США разрешили восьми странам, включая Японию, Индию и Южную Корею, покупку иранской нефти после введения второго раунда санкций.