США планируют вывести 8 стран из-под антииранских санкций, - Bloomberg

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Глава Госдепа Помпео в пятницу официально объявит количество стран, получивших разрешения

Соединенные Штаты Америки согласились предоставить восьми странам, включая Японию, Индию и Южную Корею, разрешение на покупку иранской нефти после введения второго раунда санкций против государства, который запланирован на 5 ноября. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Bloomberg.

Соответствующую информацию издание получило от высокопоставленного собеседника в Белом доме.

Подчеркивается, что санкции направлены на сокращение прибыли, которую Иран получает от торговли, поэтому разрешения на ведение торговли выдаются в обмен на обещание сократить покупку иранского сырья.

Как отметил источник, таким образом удастся избежать роста цен на нефть.

Кроме того, собеседник подчеркнул, что глава Государственного департамента США Майк Помпео официально объявит количество стран, получивших разрешения, в пятницу, а в понедельник, 5 ноября, с введением санкций станут известны и конкретные страны, получившие разрешения.

Также сообщается, что условия выдачи разрешения главному импортеру иранской нефти – Китаю - до сих пор находятся под обсуждением, но в конечном списке КНР все же будет, о чем Bloomberg сказали два источника. При этом собеседники не назвали еще четыре страны, которые получат разрешения.

Напомним, Штаты могут смягчить позицию в вопросе введения санкций против Ирана. Отмечалось, что сотрудники Государственного департамента США, которые работают над вопросом иранских санкций, убедили госсекретаря Майка Помпео не отключать Тегеран от международной банковской системы передачи информации и совершения платежей SWIFT.

Как писало РБК-Украина ранее, президент Ирана Хассан Рухани заявил, что его страна не боится новых санкций со стороны США.