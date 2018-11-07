Министр нефти Ирана заявил, что санкции США дестабилизируют рынок

Фото: Бижан Намдар Зангане (wikimedia.org)

Зангане считает, что американские власти искусственно занизили цены на нефть

Министр нефти Ирана Бижан Намдар Зангане заявил о дестабилизации рынка углеводородов из-за санкций Соединенных Штатов Америки (США). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Зангане агенству Shana.

По его словам, ближайшие месяцы, как ожидается, будут довольно болезненными для покупателей.

Зангане также добавил, что "степень послаблений", которые сделал Тегерану Вашингтон, слишком незначительна для того, чтобы удовлетворить спрос на рынке.

"США в конце концов признали серьезную нехватку нефти и невозможность устранить Иран с мировой нефтяной карты", - отметил министр.

Он также считает, что американские власти искусственно занизили цены на нефть и бензин перед выборами в Конгресс.

Напомним, 5 ноября Администрация президента США Дональда Трампа восстановила все санкции против Ирана, которые были сняты в рамках сделки 2015 года.

Санкции затронут экспорт нефти, судоходство, банковую и все остальные отрасли, что касаются экономики. Спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук сообщил, что Вашингтон при помощи энергетических санкций намерен сократить к нулю нефтяные доходы Ирана. Он подчеркнул, что власти работают над тем, чтобы минимизировать дестабилизацию на глобальном рынке.

Также в банковской системе передачи информации и совершения платежей SWIFT заявили о приостановке предоставления услуг нескольким иранским финансовым учреждениям.

Позже советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон заявил, что Штаты планируют ввести новые санкции против Ирана.