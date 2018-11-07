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Ціна нафти Brent опустилася нижче 72 доларів за барель

Новини » Енергетика    07.11.2018 - 11:24
Фото: видобуток нафти (ukrnafta.com)
Фото: видобуток нафти (ukrnafta.com)

Нафта Brent торгується на позначці в 71,97 доларів за барель

Ціна північноморської нафти марки Brent сьогодні вранці, 7 листопада 2018 року, опустилася нижче позначки в 72 долара за барель. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані біржових торгів на сайті РБК.

Станом на 11:14 за київським часом ціна нафти Brent перебувала на рівні 71,97 долара за барель. Це на 0,06% нижче рівня закриття попередніх торгів.

Нагадаємо, раніше міністр нафти Ірану Бижан Намдар Зангане заявляв про дестабілізацію ринку вуглеводнів через санкції США. Зокрема, Зангане вважає, що американська влада штучно занизили ціни на нафту.

Крім того, РБК-Україна повідомляло, що відповідно до заяви президента Ірану Хасана Рухані, Іран буде з гордістю обходити санкції США. Зокрема, Рухані пообіцяв, що Іран продовжить продавати свою нафту і з гордістю обходити санкції, введені США. Зазначимо, таким чином, іранський лідер відреагував на обмеження, які набули чинності 5 листопада.

Зазначимо, США дозволили восьми країнам, включаючи Японію, Індію і Південну Корею, купувати іранську нафту після введення другого раунду санкцій.

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