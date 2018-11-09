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Цена нефти Brent опустилась ниже 70 долларов за баррель

Новости » Энергетика    09.11.2018 - 13:08
Фото: добыча нефти (lukoil.ru)
Фото: добыча нефти (lukoil.ru)

Нефть Brent торгуется на отметке в 69,67 долларов за баррель

Цена нефти североморской марки Brent сегодня днем, 9 ноября 2018 года, впервые с апреля опустилась ниже отметки в 70 долларов за баррель. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные биржевых торгов на сайте РБК.

По состоянию на 12:57 по киевскому времени цена нефти Brent находилась на уровне 69,67 долларов за баррель. Это на 2,90% ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что по словам министра нефти Ирана Бижана Намдара Зангане, санкции США дестабилизируют рынок. В частности, Зангане считает, что американские власти искусственно занизили цены на нефть.

Отметим, 5 ноября Администрация президента США Дональда Трампа восстановила все санкции против Ирана, которые были сняты в рамках сделки 2015 года.

Кроме того, по словам советника президента США по вопросам национальной безопасности Джона Болтона, Штаты планируют ввести новые санкции против Ирана. Также он заявлял, что США будут жестко действовать при применении санкций, которые уже введены против Ирана.

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Новости Украины Brentнефть
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