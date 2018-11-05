В США анонсировали расширение санкций против Ирана

Фото: Джон Болтон (flickr.com/gageskidmore)

Также в США заявили, что будут жестко действовать при применении санкций, которые уже введены

Советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон заявил, что Вашингтон не собирается ограничиваться сегодняшним возобновлением санкций против Ирана. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По его словам, США планируют ввести новые санкции.

"Мы не будем удовлетворены введением такого масштаба санкций, который существовал при администрации Обамы в 2015 году. Будут предприняты дополнительные меры и, что более важно, мы будем очень жестко действовать при применении тех санкций, которые уже введены", - сказал Болтон.

Напомним, 5 ноября Администрация президента США Дональда Трампа восстановила все санкции против Ирана, которые были сняты в рамках сделки 2015 года.

Санкции затронут экспорт нефти, судоходство, банковую и все остальные отрасли, что касаются экономики. Спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук сообщил, что Вашингтон при помощи энергетических санкций намерен сократить к нулю нефтяные доходы Ирана. Он подчеркнул, что власти работают над тем, чтобы минимизировать дестабилизацию на глобальном рынке.

При этом Греция, Италия, Тайвань, Япония, Турция, Китай, Индия и Южная Корея временно выводятся из-под санкций.

Кроме того, в банковской системе передачи информации и совершения платежей SWIFT заявили о приостановке предоставления услуг нескольким иранским финансовым учреждениям.