Ціна нафти Brent опустилася нижче 70 доларів за барель

Фото: видобуток нафти (lukoil.ru)

Нафта Brent торгується на позначці в 69,67 доларів за барель

Ціна північноморської нафти марки Brent сьогодні вдень, 9 листопада 2018 року, вперше з квітня опустилася нижче за позначку в 70 доларів за барель. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані біржових торгів на сайті РБК.

Станом на 12:57 за київським часом ціна нафти Brent перебувала на рівні 69,67 доларів за барель. Це на 2,90% нижче рівня закриття попередніх торгів.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що, за словами міністра нафти Ірану Бижана Намдара Зангане, санкції США дестабілізують ринок. Зокрема, Зангане вважає, що американська влада штучно занизила ціни на нафту.

Зазначимо, 5 листопада Адміністрація президента США Дональда Трампа відновила всі санкції проти Ірану, які були зняті в рамках угоди 2015 року.

Крім того, за словами радника президента США з питань національної безпеки Джона Болтона, Штати планують ввести нові санкції проти Ірану. Також він заявляв, що США будуть жорстко діяти при застосуванні санкцій, які вже введені проти Ірану.