Цена нефти Brent опустилась ниже 61 доллара за баррель

Фото: добыча нефти (statoil.com)

Нефть Brent торгуется на отметке в 60,88 долларов за баррель

Цена североморской нефти марки Brent сегодня днем, 11 января 2019 года, опустилась ниже отметки в 61 доллар за баррель. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные биржевых торгов на сайте РБК.

По состоянию на 15:59 по киевскому времени цена за баррель нефти Brent составляла 60,88 долларов. Это на 0,39% ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Отметим, сегодня цена нефти Brent торговалась на отметке в 62,19 долларов за баррель.

Напомним, ранее сообщалось, что по данним исследования саудовской компании Arab Petroleum Investment Corp, ко второй половине 2019 года ожидается, что Brent будет торговаться около 60-70 долларов за баррель.

Как писало РБК-Украна, в 2018 году страны ОПЕК договорились о сокращении добычи нефти в 2019 году. По данным Bloomberg, ОПЕК рекомендует сократить добычу всеми странами ОПЕК+ на 1,2 млн баррелей в сутки.

Ранее президент Ирана Хасан Рухани заявлял о намерении перекрыть Ормузский пролив для нефтяных перевозок, чтобы защитить национальные интересы страны.