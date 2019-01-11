ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Інтерв'ю
Статті
Афіша
Новини шоу-бізнесу
Мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Культура
Кіно та ТБ
Стиль життя
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

Ціна нафти Brent опустилася нижче 61 долара за барель

Новини » Енергетика    11.01.2019 - 16:08
Ціна нафти Brent опустилася нижче 61 долара за барель
Фото: видобуток нафти (statoil.com)

Нафта Brent торгується на позначці в 60,88 доларів за барель

Ціна північноморської нафти марки Brent сьогодні вдень, 11 січня 2019 року, опустилася нижче позначки в 61 долар за барель. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані біржових торгів на сайті РБК.

Станом на 15:59 за київським часом ціна за барель нафти Brent складала 60,88 доларів. Це на 0,39% нижче рівня закриття попередніх торгів.

Зазначимо, сьогодні ціна нафти Brent торгувалася на позначці в 62,19 долари за барель.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що за данним дослідження саудівської компанії Arab Petroleum Investment Corp, до другої половині 2019 року очікується, що Brent буде торгуватися близько 60-70 доларів за барель.

Як писало РБК-Украна, в 2018 році країни ОПЕК домовилися про скорочення видобутку нафти в 2019 році. За даними Bloomberg, ОПЕК рекомендує скоротити видобуток усіма країнами ОПЕК+ на 1,2 млн барелів на добу.

Раніше президент Ірану Хасан Рухани заявляв про намір перекрити Ормузьку протоку для нафтових перевезень, щоб захистити національні інтереси країни.

Світовий банк знизив прогноз ціни нафти на 2019-2020 роки Ціни на нафту продовжують рости
Новини України Brentнефть
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся