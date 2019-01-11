Ціна нафти Brent опустилася нижче 61 долара за барель

Фото: видобуток нафти (statoil.com)

Нафта Brent торгується на позначці в 60,88 доларів за барель

Ціна північноморської нафти марки Brent сьогодні вдень, 11 січня 2019 року, опустилася нижче позначки в 61 долар за барель. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані біржових торгів на сайті РБК.

Станом на 15:59 за київським часом ціна за барель нафти Brent складала 60,88 доларів. Це на 0,39% нижче рівня закриття попередніх торгів.

Зазначимо, сьогодні ціна нафти Brent торгувалася на позначці в 62,19 долари за барель.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що за данним дослідження саудівської компанії Arab Petroleum Investment Corp, до другої половині 2019 року очікується, що Brent буде торгуватися близько 60-70 доларів за барель.

Як писало РБК-Украна, в 2018 році країни ОПЕК домовилися про скорочення видобутку нафти в 2019 році. За даними Bloomberg, ОПЕК рекомендує скоротити видобуток усіма країнами ОПЕК+ на 1,2 млн барелів на добу.

Раніше президент Ірану Хасан Рухани заявляв про намір перекрити Ормузьку протоку для нафтових перевезень, щоб захистити національні інтереси країни.