Цена нефти Brent опустилась ниже 61 доллара за баррель

Фото: добыча нефти (statoil.com)

Нефть Brent торгуется на отметке в 60,34 долларов за баррель

Цена североморской нефти марки Brent сегодня, 17 декабря 2018 года, торгуется ниже отметки в 61 доллар за баррель. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные биржевых торгов на сайте РБК.

По состоянию на 11:04 по киевскому времени цена за баррель нефти Brent составляла 60,34 доллара. Это на 0,49% ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Напомним, ранее сообщалось, что страны ОПЕК договорились о сокращении добычи нефти в 2019 году. Так, по данным Bloomberg, ОПЕК рекомендует сократить добычу всеми странами ОПЕК+ на 1,2 млн баррелей в сутки.

Кроме того, сообщалось, что президент Ирана Хасан Рухани заявил, что иранские власти перекроют Ормузский пролив для нефтяных перевозок, чтобы защитить национальные интересы страны. В частности, Рухани пообещал, что США не смогут помешать Ирану экспортировать сырую нефть.

Отметим, 5 ноября вступили в силу санкции США против Ирана. Таким образом, США восстановили все санкции против Ирана, которые были сняты в рамках сделки 2015 года. В частности, санкции затрагивают экспорт нефти, а также все отрасли, которые касаются экономики.