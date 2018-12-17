Ціна нафти Brent опустилася нижче 61 долара за барель

Фото: видобуток нафти (statoil.com)

Нафта Brent торгується на позначці в 60,34 доларів за барель

Ціна північноморської нафти марки Brent сьогодні, 17 грудня 2018 року, торгується нижче відмітки в 61 долар за барель. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані біржових торгів на сайті РБК.

Станом на 11:04 за київським часом ціна за барель нафти Brent складала 60,34 долара. Це на 0,49% нижче рівня закриття попередніх торгів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що країни ОПЕК домовилися про скорочення видобутку нафти в 2019 році. Так, за даними Bloomberg, ОПЕК рекомендує скоротити видобуток усіма країнами ОПЕК+ на 1,2 млн барелів на добу.

Крім того, повідомлялося, що президент Ірану Хасан Рухані заявив, що іранська влада перекриє Ормузьку протоку для нафтових перевезень, щоб захистити національні інтереси країни. Зокрема, Рухані пообіцяв, що США не зможуть перешкодити Ірану експортувати сиру нафту.

Зазначимо, 5 листопада вступили в силу санкції США проти Ірану. Таким чином, США відновили всі санкції проти Ірану, які були зняті в рамках угоди 2015 року. Зокрема, санкції стосуються експорту нафти, а також всіх галузей, які стосуються економіки.