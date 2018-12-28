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Цена нефти Brent опустилась ниже 53 долларов за баррель

Новости » Энергетика    28.12.2018 - 13:04
Цена нефти Brent опустилась ниже 53 долларов за баррель
Фото: добыча нефти (statoil.com)

Нефть Brent торгуется на отметке в 52,82 долларов за баррель

Цена североморской нефти марки Brent сегодня, 28 декабря 2018 года, торгуется ниже отметки в 53 доллара за баррель. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные биржевых торгов на сайте РБК.

По состоянию на 12:41 по киевскому времени цена за баррель нефти Brent составляла 52,82 доллара. Это на 1,18% ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Напомним, ранее министр нефтяной отрасли Ирана Биджан Занганех заявлял, что частные экспортеры Ирана, несмотря на американские санкции, не испытывают никаких трудностей со сбытом нефти

Кроме того, президент Ирана Хасан Рухани заявил, что иранские власти перекроют Ормузский пролив для нефтяных перевозок, чтобы защитить национальные интересы страны. Рухани пообещал, что США не смогут помешать Ирану экспортировать сырую нефть.

Отметим, 5 ноября вступили в силу санкции США против Ирана

Ранее сообщалось, что страны ОПЕК договорились о сокращении добычи нефти в 2019 году. По данным Bloomberg, ОПЕК рекомендует сократить добычу всеми странами ОПЕК+ на 1,2 млн баррелей в сутки.

Нефть Brent торгуется выше 53 долларов за баррель Цены на нефть перешли к устойчивому росту
Новости Украины Brentнефть
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