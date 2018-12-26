Иран заявляет, что без проблем торгует нефтью, несмотря на санкции

Фото: добыча нефти (statoil.com)

Частные экспортеры, которые торгуют нефтью, не имеют никаких проблем в этой сфере

Частные экспортеры Ирана, несмотря на американские санкции, не испытывают никаких трудностей со сбытом нефти. Об этом сообщает заявил министр нефтяной отрасли Ирана Биджан Занганех, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По его словам, частные экспортеры Ирана, которые торгуют нефтью, не имеют никаких проблем в этой сфере.

"В ближайшее время 3 миллиона баррелей сырой нефти могут быть проданы негосударственным торговым компаниям", - заявил иранский министр.

Напомним, администрация президента США Дональда Трампа призывала Европу ввести жесткие новые санкции против Ирана в связи с его программой баллистических ракет.

Добавим, что 5 ноября вступили в силу санкции США против Ирана. Администрация президента США Дональда Трампа восстанавила все санкции против Ирана, которые были сняты в рамках сделки 2015 года. Санкции затрагивают экспорт нефти, судоходство, банковскую и все остальные отрасли, которые касаются экономики.