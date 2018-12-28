Ціна нафти Brent опустилася нижче 53 доларів за барель

Фото: видобуток нафти (statoil.com)

Нафта Brent торгується на позначці в 52,82 доларів за барель

Ціна північноморської нафти марки Brent сьогодні, 28 грудня 2018 року, торгується нижче відмітки в 53 долара за барель. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані біржових торгів на сайті РБК.

Станом на 12:41 за київським часом ціна за барель нафти Brent складала 52,82 долара. Це на 1,18% нижче рівня закриття попередніх торгів.

Нагадаємо, раніше міністр нафтової галузі Ірану Биджан Занганех заявляв, що приватні експортери Ірану, незважаючи на американські санкції, не відчувають жодних труднощів зі збутом нафти.

Крім того, президент Ірану Хасан Рухані заявив, що іранська влада перекриє Ормузьку протоку для нафтових перевезень, щоб захистити національні інтереси країни. Рухані пообіцяв, що США не зможуть перешкодити Ірану експортувати сиру нафту.

Зазначимо, 5 листопада вступили в силу санкції США проти Ірану.

Раніше повідомлялося, що країни ОПЕК домовилися про скорочення видобутку нафти в 2019 році. За даними Bloomberg, ОПЕК рекомендує скоротити видобуток усіма країнами ОПЕК+ на 1,2 млн барелів на добу.