Цена легких санкций - это кровь украинцев. В Эстонии назвали критические ограничения для России

Эстония считает, что полное эмбарго на энергию России, которая представлена на рынке Европы, поможет в ближайшем будущем закончить войну против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью министра иностранных дел Эстонии Урмаса Рейнсалу " 24 канала ".

Он назвал два пути ослабления экспорта энергоносителей из России.

Первый - это введение полного эмбарго на энергию РФ, которая есть на рынке Европы. По его словам, это повысит цену войны для режима президента России Владимира Путина, и поможет в ближайшем будущем закончить войну.

Рейнсалу отметил, что такой шаг является правильным и с моральной, и с безопасной перспективы.

"Есть и другой путь - оставить санкции на нынешнем уровне. Для европейского общества так якобы легче. Однако правда в том, что платой за это является жизнь гражданских людей и военных Украины. Цена этих более легких санкций - это кровь украинцев. Так не должно быть", - сказал глава МИД.

По его словам санкции должны наказывать, а также заставить агрессора остановиться.

"Как оценить уровень санкций, которые уже ввели европейские страны? Только те санкции, которые приведут в ближайшем будущем к окончанию войны, являются достаточными. Это будет означать, что санкции действительно работают", - добавил он.