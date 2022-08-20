Ціна легких санкцій - це кров українців. В Естонії назвали критичні обмеження для Росії

Естонія вважає, що повне ембарго на енергію Росії, що представлена на ринку Європи, допоможе у найближчому майбутньому закінчити війну проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю міністра закордонних справ Естонії Урмаса Рейнсалу " 24 каналу ".

Він назвав два шляхи ослаблення експорту енергоносіїв з Росії.

Перший - це введення повного ембарго на енергію РФ, яка є на ринку Європи. За його словами, це підвищить ціну війни для режиму президента Росії Володимира Путіна, і допоможе у найближчому майбутньому закінчити війну.

Рейнсалу зазначив, що такий крок є правильним і з моральної, і з безпекової перспективи.

"Є й інший шлях - залишити санкції на теперішньому рівні. Для європейського суспільства так нібито легше. Однак правда в тому, що платою за це є життя цивільних людей та військових України. Ціна цих більш легких санкцій - це кров українців. Так не має бути", - сказав голова МЗС.

За його словами санкції мають на меті покарати, а також змусити агресора зупинитися.

"Як оцінити рівень санкцій, які вже запровадили європейські країни? Тільки ті санкції, котрі приведуть у найближчому майбутньому до закінчення війни, є достатніми. Це означатиме, що санкції справді працюють", - додав він.