"Це заслання": офіцери РФ масово просяться в тил з Покровського напрямку

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на партизанський рух "АТЕШ".

Партизани з'ясували, що офіцери ЗС РФ у підрозділах 39-ї гвардійської мотострілецької бригади масово подають рапорти з проханням про переведення в тил або на менш активні ділянки фронту.

За їхніми даними, командування намагається утримати офіцерів на позиціях шляхом тиску - погрожує дисциплінарними стягненнями, пониженням у посаді та блокуванням подальшої кар’єри. Також офіцерів жорстко звинувачують у втраті позицій підлеглими та вимагають звітувати про "стабільну обстановку", якої фактично немає.

Крім того, російських командирів змушують підписувати документи, що не відповідають реальній ситуації на фронті.

У "АТЕШ" зазначають, що більшість офіцерів деморалізовані, погано орієнтуються в місцевості та сприймають службу на Покровському напрямку як небезпечне заслання. Вони постійно побоюються ударів Сил оборони України, дій партизанів, а також витоку інформації про їхні командні пункти та маршрути пересування.