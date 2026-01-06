ua en ru
"Это ссылка": офицеры РФ массово просятся в тыл с Покровского направления

Украина, Вторник 06 января 2026 08:36
"Это ссылка": офицеры РФ массово просятся в тыл с Покровского направления Иллюстративное фото: офицеры РФ на Покровском направлении массово просятся в ты (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

На Покровском направлении среди российских военных фиксируют резкое падение мотивации командного состава.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на партизанское движение "АТЕШ".

Партизаны выяснили, что офицеры ВС РФ в подразделениях 39-й гвардейской мотострелковой бригады массово подают рапорты с просьбой о переводе в тыл или на менее активные участки фронта.

По их данным, командование пытается удержать офицеров на позициях путем давления - угрожает дисциплинарными взысканиями, понижением в должности и блокированием дальнейшей карьеры. Также офицеров жестко обвиняют в потере позиций подчиненными и требуют отчитываться о "стабильной обстановке", которой фактически нет.

Кроме того, российских командиров заставляют подписывать документы, которые не соответствуют реальной ситуации на фронте.

В "АТЕШ" отмечают, что большинство офицеров деморализованы, плохо ориентируются в местности и воспринимают службу на Покровском направлении как опасную ссылку. Они постоянно опасаются ударов Сил обороны Украины, действий партизан, а также утечки информации об их командных пунктах и маршрутах передвижения.

Покровское направление

Направление остается одним из важнейших на востоке Украины из-за стратегического значения населенного пункта и логистики. В последние недели российские войска усилили давление, пытаясь прорвать оборону ВСУ.

В группировке войск "Восток" ранее сообщали о росте количества штурмов с активным привлечением пехоты и артиллерии. В то же время Силы обороны удерживают позиции, наносят противнику потери и не допускают его продвижения.

Украинские подразделения контролируют северную часть Покровска и сдерживают врага на подступах к Мирнограду. По словам командующего НГУ Александра Пивненко, продолжается накопление сил для контрштурмов, однако погодные условия осложняют боевые действия.

Командир 7-го корпуса ДШВ Евгений Ласийчук отметил, что, застряв в городских боях, российские войска были вынуждены изменить тактику наступления. Бойцы корпуса также обнародовали кадры с передовой, которые показывают условия, в которых украинские защитники сдерживают врага.

Покровск партизаны Война в Украине
