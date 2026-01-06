"Это ссылка": офицеры РФ массово просятся в тыл с Покровского направления

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на партизанское движение "АТЕШ".

Партизаны выяснили, что офицеры ВС РФ в подразделениях 39-й гвардейской мотострелковой бригады массово подают рапорты с просьбой о переводе в тыл или на менее активные участки фронта.

По их данным, командование пытается удержать офицеров на позициях путем давления - угрожает дисциплинарными взысканиями, понижением в должности и блокированием дальнейшей карьеры. Также офицеров жестко обвиняют в потере позиций подчиненными и требуют отчитываться о "стабильной обстановке", которой фактически нет.

Кроме того, российских командиров заставляют подписывать документы, которые не соответствуют реальной ситуации на фронте.

В "АТЕШ" отмечают, что большинство офицеров деморализованы, плохо ориентируются в местности и воспринимают службу на Покровском направлении как опасную ссылку. Они постоянно опасаются ударов Сил обороны Украины, действий партизан, а также утечки информации об их командных пунктах и маршрутах передвижения.