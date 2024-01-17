Це вже "червоні лінії". Зеленський відреагував на постачання ракет КНДР до Росії

Зеленський нагадав, що Північна Корея надала Росії понад 1 млн боєприпасів, що допоможе артилерії РФ.

"Але це був перший крок. Це про війну. Артилерія - це про війну на полі бою. Але є другий крок. Це вже "червоні лінії". Тому що це ракети. У нас була північнокорейська ракета, яка летіла на цивільних людей. І цивільні люди загинули. Це було не на полі бою, не на фронті. Це було скеровано проти цивільних", - сказав глава держави.

КНДР передала РФ ракети

Нагадаємо, 4 січня координатор Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що Росія придбала у Північної Кореї балістичні ракети. Їх уже використали для ударів по Україні. За даними The Wall Street Journal, КНДР могла передати російській армії кілька десятків балістичних ракет для ударів по Україні.

Пізніше з'явилася інформація, що окупанти вдарили по Харкову північнокорейськими ракетами. Згодом у прокуратурі підтвердили це та розповіли деталі.

Представник Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький в інтерв'ю РБК-Україна розповів, що Північна Корея активно поставляла до РФ боєприпаси впродовж усієї осені. За оцінками розвідки, армія РФ могла отримати близько мільйона снарядів з КНДР.