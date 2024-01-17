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Это уже "красные линии". Зеленский отреагировал на поставки ракет КНДР в Россию

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Ракеты, которые Северная Корея предоставила России, ударили по гражданским в Украине. Поэтому речь идет уже о "красных линиях".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского в Давосе.

Зеленский напомнил, что Северная Корея предоставила России более 1 млн боеприпасов, что поможет артиллерии РФ.

"Но это был первый шаг. Это о войне. Артиллерия - это о войне на поле боя. Но есть второй шаг. Это уже "красные линии". Потому что это ракеты. У нас была северокорейская ракета, летевшая на гражданских людей. И гражданские люди погибли. Это было не на поле боя, не на фронте. Это было направлено против гражданских", - сказал глава государства.

 

КНДР передала РФ ракеты

Напомним, 4 января координатор Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Россия приобрела у Северной Кореи баллистические ракеты. Их уже использовали для ударов по Украине. По данным The Wall Street Journal, КНДР могла передать российской армии несколько десятков баллистических ракет для ударов по Украине.

Потом появилась информация, что оккупанты ударили по Харькову северокорейскими ракетами. Позже в прокуратуре подтвердили это и рассказали детали.

Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий в интервью РБК-Украина рассказал, что Северная Корея активно поставляла в РФ боеприпасы на протяжении всей осени. По оценкам разведки, армия РФ могла получить около миллиона снарядов из КНДР.

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