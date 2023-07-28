Це не врятує ситуацію із продовольчою безпекою, - Держдеп про "безкоштовне зерно" Путіна

У США зазначають, що на ситуацію із продовольчою безпекою у цілому світі вплинув саме вихід Російської Федерації із Чорноморської зернової ініціативи.

"Обіцянки Путіна про "безкоштовне зерно" для кількох країн Африки не врятують ситуації", - сказав Пател.

У Держдепі додали, що дії повинні говорити за себе гучніше, ніж слова включно з протидією глобальній загрозі продовольчої безпеки.

Вихід РФ із "зернової угоди" і пропозиція Путіна

Росія оголосила про свій вихід з "зернової угоди" через нібито невиконання її вимог. При цьому російські окупанти почали обстрілювати Одесу та область, атакуючи портову інфраструктуру.

Президент України Володимир Зеленський запропонував Туреччині та ООН продовжити "зернову ініціативу" у тристоронньому форматі.

Російський диктатор Володимир Путін заявив лідерам африканських країн, що він подарує їм десятки тисяч тонн зерна протягом кількох місяців, попри західні санкції, які, за його словами, ускладнюють експорт зерна і добрив.

​​​​​Російський експорт зерна та добрив не підпадає під західні санкції, однак Москва заявила, що обмеження на платежі, логістику та страхування є перешкодою для поставок.