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Не спасет ситуацию с продовольственной безопасностью, - Госдеп о "бесплатном зерне" Путина

Фото: заместитель представителя Государственного департамента США Ведант Пател (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

В Государственном департаменте Соединенных Штатов отреагировали на заявление Владимира Путина о том, что он якобы подарит странам Африки десятки тысяч тонн зерна.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг замглавы Госдепа США Веданта Патела.

В США отмечают, что на ситуацию с продовольственной безопасностью во всем мире повлиял выход России из Черноморской зерновой инициативы.

"Обещания Путина о "бесплатном зерне" для нескольких стран Африки не спасут ситуацию", - сказал Пател.

В Госдепе добавили, что действия должны говорить за себя громче, чем слова, включая противодействие глобальной угрозе продовольственной безопасности.

Выход РФ из "зернового соглашения" и предложение Путина

Россия объявила о своем выходе из "зернового соглашения" из-за якобы невыполнения его требований. При этом российские оккупанты начали обстреливать Одессу и область, атакуя портовую инфраструктуру.

Президент Украины Владимир Зеленский предложил Турции и ООН продолжить "зерновую инициативу" в трехстороннем формате.

Российский диктатор Владимир Путин заявил лидерам африканских стран, что он подарит им десятки тысяч тонн зерна в течение нескольких месяцев, несмотря на западные санкции, которые, по его словам, усложняют экспорт зерна и удобрений.

Российский экспорт зерна и удобрений не подпадает под западные санкции, однако Москва заявила, что ограничения на платежи, логистику и страхование являются препятствием для поставок.

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Соединенные Штаты Америкизерновой коридорпродовольственный кризис