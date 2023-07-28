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Це не врятує ситуацію із продовольчою безпекою, - Держдеп про "безкоштовне зерно" Путіна

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П'ятниця 28 липня 2023 02:39
Це не врятує ситуацію із продовольчою безпекою, - Держдеп про "безкоштовне зерно" Путіна Фото: заступник речника Державного департаменту США Ведант Пател (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

У Державному департаменті Сполучених Штатів відреагували на заяву Володимиру Путіна про те, що він буцімто подарує країнам Африки десятки тисяч тонн зерна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг заступника речника Держдепу США Веданта Патела.

У США зазначають, що на ситуацію із продовольчою безпекою у цілому світі вплинув саме вихід Російської Федерації із Чорноморської зернової ініціативи.

"Обіцянки Путіна про "безкоштовне зерно" для кількох країн Африки не врятують ситуації", - сказав Пател.

У Держдепі додали, що дії повинні говорити за себе гучніше, ніж слова включно з протидією глобальній загрозі продовольчої безпеки.

Вихід РФ із "зернової угоди" і пропозиція Путіна

Росія оголосила про свій вихід з "зернової угоди" через нібито невиконання її вимог. При цьому російські окупанти почали обстрілювати Одесу та область, атакуючи портову інфраструктуру.

Президент України Володимир Зеленський запропонував Туреччині та ООН продовжити "зернову ініціативу" у тристоронньому форматі.

Російський диктатор Володимир Путін заявив лідерам африканських країн, що він подарує їм десятки тисяч тонн зерна протягом кількох місяців, попри західні санкції, які, за його словами, ускладнюють експорт зерна і добрив.

​​​​​Російський експорт зерна та добрив не підпадає під західні санкції, однак Москва заявила, що обмеження на платежі, логістику та страхування є перешкодою для поставок.

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