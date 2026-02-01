ua en ru
Нд, 01 лютого Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Обстріл Києва НС в енергетиці Негода в Україні Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

Ніякого "перемир'я": посол ЄС емоційно розповіла правду про війну в Україні

Україна, Неділя 01 лютого 2026 18:45
UA EN RU
Ніякого "перемир'я": посол ЄС емоційно розповіла правду про війну в Україні Фото: посол ЄС в Україні Катаріна Матернова (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Сергій Козачук

Не зважаючи на "тижневе перемир’я", атаки РФ по всій Україні тривають. Під нічними ударами безпілотників загинули цивільні та постраждала критична інфраструктура.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву посла ЄС в Україні Катаріни Матернової.

Посол ЄС наголосила, що ніякого перемир’я не існує, а Росія не дотримується домовленостей.

За її словами, протягом ночі РФ атакувала Україну 90 ударними безпілотниками.

У Дніпрі БпЛА влучили в приватний будинок, загинули двоє людей. У Конотопі на Сумщині постраждала залізнична інфраструктура, вибухи чути ще у низці міст.

"Це так виглядає перемир’я? Вибухи, загиблі цивільні, зруйновані енергетичні об’єкти та транспортна інфраструктура. Сьогоднішня атака - ще один доказ, що Росія не поважає домовленості", - зазначила Матернова.

Вона додала, що в Україні зараз великий холод, а багато багатоповерхівок у Києві досі залишаються без опалення після попередніх ударів по енергетиці. Більшість українців живуть з багатогодинними відключеннями світла.

"Демократичний світ не може відвертати очі від цього", - наголосила посол.

"Енергетичне перемир'я"

Нагадаємо, що вранці 29 січня у Telegram-каналах почала ширитися інформація про нібито припинення ударів РФ по українській енергетичній інфраструктурі. За повідомленнями, російським військовим нібито заборонили атакувати об’єкти в Києві, Київській області та інших регіонах України.

Одночасно з’являлися повідомлення, що мораторій може бути взаємним і триватиме до 3 лютого. Його начебто пов’язують із черговим раундом переговорів між Україною та РФ, запланованим на 1 лютого.

Ввечері того ж дня президент США Дональд Трамп заявив, що особисто звернувся до російського диктатора Володимира Путіна з проханням тимчасово призупинити удари по українських містах на час сильних морозів. За його словами, Путін нібито погодився.

Пізніше президент України Володимир Зеленський підтвердив інформацію про енергетичне перемир’я з Росією.

Читайте РБК-Україна в Google News
Євросоюз Служба безпеки України Російська Федерація Україна Перемир'я Росії та України Війна в Україні
Новини
Штурм на Покровському фронті провалився: ЗСУ знищили 4 взводи ворога (відео)
Штурм на Покровському фронті провалився: ЗСУ знищили 4 взводи ворога (відео)
Аналітика
"Мільйони людей замерзають, потрібно щось робити": глава МВС Ігор Клименко про ситуацію в Києві
Ростислав Шаправськийголовний редактор РБК-Україна "Мільйони людей замерзають, потрібно щось робити": глава МВС Ігор Клименко про ситуацію в Києві