Ніякого "перемир'я": посол ЄС емоційно розповіла правду про війну в Україні
Не зважаючи на "тижневе перемир’я", атаки РФ по всій Україні тривають. Під нічними ударами безпілотників загинули цивільні та постраждала критична інфраструктура.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву посла ЄС в Україні Катаріни Матернової.
Посол ЄС наголосила, що ніякого перемир’я не існує, а Росія не дотримується домовленостей.
За її словами, протягом ночі РФ атакувала Україну 90 ударними безпілотниками.
У Дніпрі БпЛА влучили в приватний будинок, загинули двоє людей. У Конотопі на Сумщині постраждала залізнична інфраструктура, вибухи чути ще у низці міст.
"Це так виглядає перемир’я? Вибухи, загиблі цивільні, зруйновані енергетичні об’єкти та транспортна інфраструктура. Сьогоднішня атака - ще один доказ, що Росія не поважає домовленості", - зазначила Матернова.
Вона додала, що в Україні зараз великий холод, а багато багатоповерхівок у Києві досі залишаються без опалення після попередніх ударів по енергетиці. Більшість українців живуть з багатогодинними відключеннями світла.
"Демократичний світ не може відвертати очі від цього", - наголосила посол.
"Енергетичне перемир'я"
Нагадаємо, що вранці 29 січня у Telegram-каналах почала ширитися інформація про нібито припинення ударів РФ по українській енергетичній інфраструктурі. За повідомленнями, російським військовим нібито заборонили атакувати об’єкти в Києві, Київській області та інших регіонах України.
Одночасно з’являлися повідомлення, що мораторій може бути взаємним і триватиме до 3 лютого. Його начебто пов’язують із черговим раундом переговорів між Україною та РФ, запланованим на 1 лютого.
Ввечері того ж дня президент США Дональд Трамп заявив, що особисто звернувся до російського диктатора Володимира Путіна з проханням тимчасово призупинити удари по українських містах на час сильних морозів. За його словами, Путін нібито погодився.
Пізніше президент України Володимир Зеленський підтвердив інформацію про енергетичне перемир’я з Росією.