Никакого "перемирия": посол ЕС эмоционально рассказала правду о войне в Украине

Несмотря на "недельное перемирие", атаки РФ по всей Украине продолжаются. Под ночными ударами беспилотников погибли гражданские и пострадала критическая инфраструктура.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление посла ЕС в Украине Катарины Матерновой.

Посол ЕС подчеркнула, что никакого перемирия не существует, а Россия не придерживается договоренностей.

По ее словам, в течение ночи РФ атаковала Украину 90 ударными беспилотниками.

В Днепре БпЛА попали в частный дом, погибли два человека. В Конотопе Сумской области пострадала железнодорожная инфраструктура, взрывы слышны еще в ряде городов.

"Это так выглядит перемирие? Взрывы, погибшие гражданские, разрушенные энергетические объекты и транспортная инфраструктура. Сегодняшняя атака - еще одно доказательство, что Россия не уважает договоренности", - отметила Матернова.

Она добавила, что в Украине сейчас большой холод, а многие многоэтажки в Киеве до сих пор остаются без отопления после предыдущих ударов по энергетике. Большинство украинцев живут с многочасовыми отключениями света.

"Демократический мир не может отворачивать глаза от этого", - подчеркнула посол.