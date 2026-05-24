"Це відчай Кремля": як світ реагує на удари РФ по Києву

Масований нічний обстріл України з боку РФ демонструє жорстокість Кремля та його повну зневагу до людських життів і мирних переговорів. Використання "Орєшніка" є безрозсудною спробою залякування, яка демонструє глухий кут, у який зайшов агресор.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяви президента Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн, високого представника ЄС із закордонних справ Каї Каллас, президента Франції Еммануеля Макрона, прем'єр-міністра Канади Марка Карні.
Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн наголосила, що нічний масований напад Росії на Україну є черговим свідченням жорстокості Кремля та повної зневаги як до людських життів, так і до будь-яких мирних переговорів.
"Терор проти цивільного населення - це не сила. Це відчай", - заявила вона.
Очільниця ЄК запевнила, що Європейський Союз твердо стоїть на боці України й продовжить надавати підтримку для посилення українських систем протиповітряної оборони.
Високий представник ЄС із закордонних справ Кая Каллас зазначила, що Росія зайшла в глухий кут на полі бою, тому вдається до навмисного терору мирних жителів у центрах українських міст.
За її словами, застосування Москвою балістичної системи "Орєшнік", призначеної для перенесення ядерних боєголовок, є політичною тактикою залякування та небезпечним маневром на межі використання ядерної зброї.
Каллас анонсувала, що вже наступного тижня міністри закордонних справ країн ЄС проведуть зустріч, щоб обговорити посилення міжнародного тиску на РФ.
Президент Франції Еммануель Макрон також рішуче засудив безперервні удари РФ по цивільних цілях та використання ракети "Орєшнік".
На його думку, такі кроки Москви демонструють лише подальшу ескалацію та безвихідь, у якій опинилася країна-агресор.
Париж заявляє про посилення своєї рішучості підтримувати Україну задля досягнення справедливого й міцного миру та зміцнення безпеки всього європейського континенту.
Прем'єр Канади Марк Карні заявив, що Оттава рішуче засуджує масштабні ракетні та безпілотні атаки Росії на цивільні цілі в Києві.
Він зауважив, що режим Путіна протягом понад чотирьох років незаконного вторгнення невпинно бомбардує українську енергетичну інфраструктуру, школи, лікарні та будинки, але сильно недооцінює мужність і силу українського народу.
"Ми закликаємо Росію негайно припинити ці удари та покласти край цій незаконній війні агресії. Вони продовжують людські страждання і нічого не роблять, щоб змінити той факт, що Росія програє цю війну", - наголосив Карні.
Він додав, що Канада продовжуватиме тісно співпрацювати з міжнародними партнерами для забезпечення справедливого та міцного миру для України та Європи.
Нагадаємо, у ніч на 24 травня російські окупаційні війська здійснили надзвичайно масовану комбіновану атаку по всій території України за допомогою ударних безпілотників, а також ракет повітряного, морського та наземного базування.
Головним напрямком ворожого удару стала столиця.
За даними Повітряних сил ЗСУ, загалом було зафіксовано 690 засобів повітряного нападу, серед яких 90 ракет і 600 дронів різних типів.
Зокрема, під час цієї атаки ворог застосував балістичну ракету середньої дальності РС-26 "Рубіж", відому як "Орєшнік". Пуск було здійснено з полігону Капустін Яр, а влучання зафіксували в районі Білої Церкви на Київщині.
Безпосередньо у столиці під ударом опинилися абсолютно всі райони міста. Руйнувань та масштабних пожеж зазнала Лук'янівка, де в результаті атаки згоріли торговельно-розважальний центр і ринок, а також було пошкоджено житлові будинки.