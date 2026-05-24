RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Обстрел Киева Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

"Это отчаяние Кремля": как мир реагирует на удары РФ по Киеву

15:50 24.05.2026 Вс
3 мин
В ЕС сделали официальные заявления после массированного удара по Украине
aimg Сергей Козачук
Фото: обстрел Киева 24 мая (t.me/dsns_telegram)

Массированный ночной обстрел Украины со стороны РФ демонстрирует жестокость Кремля и его полное пренебрежение к человеческим жизням и мирным переговорам. Использование "Орешника" является безрассудной попыткой запугивания, которая демонстрирует тупик, в который зашел агрессор.

Террор как признак беспомощности Кремля

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что ночное массированное нападение России на Украину является очередным свидетельством жестокости Кремля и полного пренебрежения как к человеческим жизням, так и к любым мирным переговорам.

"Террор против гражданского населения - это не сила. Это отчаяние", - заявила она.

Глава ЕК заверила, что Европейский Союз твердо стоит на стороне Украины и продолжит оказывать поддержку для усиления украинских систем противовоздушной обороны.

Политическая тактика запугивания и реакция ЕС

Высокий представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас отметила, что Россия зашла в тупик на поле боя, поэтому прибегает к намеренному террору мирных жителей в центрах украинских городов.

По ее словам, применение Москвой баллистической системы "Орешник", предназначенной для переноса ядерных боеголовок, является политической тактикой запугивания и опасным маневром на грани использования ядерного оружия.

Каллас анонсировала, что уже на следующей неделе министры иностранных дел стран ЕС проведут встречу, чтобы обсудить усиление международного давления на РФ.

Призыв к укреплению безопасности Европы

Президент Франции Эммануэль Макрон также решительно осудил непрекращающиеся удары РФ по гражданским целям и использование ракеты "Орешник".

По его мнению, такие шаги Москвы демонстрируют лишь дальнейшую эскалацию и безысходность, в которой оказалась страна-агрессор.

Париж заявляет об усилении своей решимости поддерживать Украину для достижения справедливого и прочного мира и укрепления безопасности всего европейского континента.

Позиция Канады: РФ проигрывает войну

Премьер Канады Марк Карни заявил, что Оттава решительно осуждает масштабные ракетные и беспилотные атаки России на гражданские цели в Киеве.

Он отметил, что режим Путина в течение более четырех лет незаконного вторжения неустанно бомбит украинскую энергетическую инфраструктуру, школы, больницы и дома, но сильно недооценивает мужество и силу украинского народа.

"Мы призываем Россию немедленно прекратить эти удары и положить конец этой незаконной войне агрессии. Они продолжают человеческие страдания и ничего не делают, чтобы изменить тот факт, что Россия проигрывает эту войну", - подчеркнул Карни.

Он добавил, что Канада будет продолжать тесно сотрудничать с международными партнерами для обеспечения справедливого и прочного мира для Украины и Европы.

Детали масштабного удара по Украине

Напомним, в ночь на 24 мая российские оккупационные войска осуществили чрезвычайно массированную комбинированную атаку по всей территории Украины с помощью ударных беспилотников, а также ракет воздушного, морского и наземного базирования.

Главным направлением вражеского удара стала столица.

По данным Воздушных сил ВСУ, всего было зафиксировано 690 средств воздушного нападения, среди которых 90 ракет и 600 дронов различных типов.

В частности, во время этой атаки враг применил баллистическую ракету средней дальности РС-26 "Рубеж", известную как "Орешник". Пуск был осуществлен с полигона Капустин Яр, а попадание зафиксировали в районе Белой Церкви Киевской области.

Непосредственно в столице под ударом оказались абсолютно все районы города. Разрушениям и масштабным пожарам подверглась Лукьяновка, где в результате атаки сгорели торгово-развлекательный центр и рынок, а также были повреждены жилые дома.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
ЕвросоюзВойна в УкраинеАтака дроновРакетная атака