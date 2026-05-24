"Это отчаяние Кремля": как мир реагирует на удары РФ по Киеву

Массированный ночной обстрел Украины со стороны РФ демонстрирует жестокость Кремля и его полное пренебрежение к человеческим жизням и мирным переговорам. Использование "Орешника" является безрассудной попыткой запугивания, которая демонстрирует тупик, в который зашел агрессор.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявления президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен, высокого представителя ЕС по иностранным делам Каи Каллас, президента Франции Эммануэля Макрона, премьер-министра Канады Марка Карни.
Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что ночное массированное нападение России на Украину является очередным свидетельством жестокости Кремля и полного пренебрежения как к человеческим жизням, так и к любым мирным переговорам.
"Террор против гражданского населения - это не сила. Это отчаяние", - заявила она.
Глава ЕК заверила, что Европейский Союз твердо стоит на стороне Украины и продолжит оказывать поддержку для усиления украинских систем противовоздушной обороны.
Высокий представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас отметила, что Россия зашла в тупик на поле боя, поэтому прибегает к намеренному террору мирных жителей в центрах украинских городов.
По ее словам, применение Москвой баллистической системы "Орешник", предназначенной для переноса ядерных боеголовок, является политической тактикой запугивания и опасным маневром на грани использования ядерного оружия.
Каллас анонсировала, что уже на следующей неделе министры иностранных дел стран ЕС проведут встречу, чтобы обсудить усиление международного давления на РФ.
Президент Франции Эммануэль Макрон также решительно осудил непрекращающиеся удары РФ по гражданским целям и использование ракеты "Орешник".
По его мнению, такие шаги Москвы демонстрируют лишь дальнейшую эскалацию и безысходность, в которой оказалась страна-агрессор.
Париж заявляет об усилении своей решимости поддерживать Украину для достижения справедливого и прочного мира и укрепления безопасности всего европейского континента.
Премьер Канады Марк Карни заявил, что Оттава решительно осуждает масштабные ракетные и беспилотные атаки России на гражданские цели в Киеве.
Он отметил, что режим Путина в течение более четырех лет незаконного вторжения неустанно бомбит украинскую энергетическую инфраструктуру, школы, больницы и дома, но сильно недооценивает мужество и силу украинского народа.
"Мы призываем Россию немедленно прекратить эти удары и положить конец этой незаконной войне агрессии. Они продолжают человеческие страдания и ничего не делают, чтобы изменить тот факт, что Россия проигрывает эту войну", - подчеркнул Карни.
Он добавил, что Канада будет продолжать тесно сотрудничать с международными партнерами для обеспечения справедливого и прочного мира для Украины и Европы.
Напомним, в ночь на 24 мая российские оккупационные войска осуществили чрезвычайно массированную комбинированную атаку по всей территории Украины с помощью ударных беспилотников, а также ракет воздушного, морского и наземного базирования.
Главным направлением вражеского удара стала столица.
По данным Воздушных сил ВСУ, всего было зафиксировано 690 средств воздушного нападения, среди которых 90 ракет и 600 дронов различных типов.
В частности, во время этой атаки враг применил баллистическую ракету средней дальности РС-26 "Рубеж", известную как "Орешник". Пуск был осуществлен с полигона Капустин Яр, а попадание зафиксировали в районе Белой Церкви Киевской области.
Непосредственно в столице под ударом оказались абсолютно все районы города. Разрушениям и масштабным пожарам подверглась Лукьяновка, где в результате атаки сгорели торгово-развлекательный центр и рынок, а также были повреждены жилые дома.