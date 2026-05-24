"Это отчаяние Кремля": как мир реагирует на удары РФ по Киеву

Террор как признак беспомощности Кремля

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что ночное массированное нападение России на Украину является очередным свидетельством жестокости Кремля и полного пренебрежения как к человеческим жизням, так и к любым мирным переговорам.

"Террор против гражданского населения - это не сила. Это отчаяние", - заявила она.

Глава ЕК заверила, что Европейский Союз твердо стоит на стороне Украины и продолжит оказывать поддержку для усиления украинских систем противовоздушной обороны.

Политическая тактика запугивания и реакция ЕС

Высокий представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас отметила, что Россия зашла в тупик на поле боя, поэтому прибегает к намеренному террору мирных жителей в центрах украинских городов.

По ее словам, применение Москвой баллистической системы "Орешник", предназначенной для переноса ядерных боеголовок, является политической тактикой запугивания и опасным маневром на грани использования ядерного оружия.

Каллас анонсировала, что уже на следующей неделе министры иностранных дел стран ЕС проведут встречу, чтобы обсудить усиление международного давления на РФ.

Призыв к укреплению безопасности Европы

Президент Франции Эммануэль Макрон также решительно осудил непрекращающиеся удары РФ по гражданским целям и использование ракеты "Орешник".

По его мнению, такие шаги Москвы демонстрируют лишь дальнейшую эскалацию и безысходность, в которой оказалась страна-агрессор.

Париж заявляет об усилении своей решимости поддерживать Украину для достижения справедливого и прочного мира и укрепления безопасности всего европейского континента.

Позиция Канады: РФ проигрывает войну

Премьер Канады Марк Карни заявил, что Оттава решительно осуждает масштабные ракетные и беспилотные атаки России на гражданские цели в Киеве.

Он отметил, что режим Путина в течение более четырех лет незаконного вторжения неустанно бомбит украинскую энергетическую инфраструктуру, школы, больницы и дома, но сильно недооценивает мужество и силу украинского народа.

"Мы призываем Россию немедленно прекратить эти удары и положить конец этой незаконной войне агрессии. Они продолжают человеческие страдания и ничего не делают, чтобы изменить тот факт, что Россия проигрывает эту войну", - подчеркнул Карни.

Он добавил, что Канада будет продолжать тесно сотрудничать с международными партнерами для обеспечения справедливого и прочного мира для Украины и Европы.