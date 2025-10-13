UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Вибори в Молдові Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні

"Це великий день": Трамп заявив про закінчення війни у Газі

Фото: президент США Дональд Трамп (GettyImages)
Автор: Ірина Глухова

Президент США Дональд Трамп оголосив, що війна в Газі завершена. Також очільник Білого дому наполягає, що ХАМАС буде дотримуватися угоди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel.

Відповідаючи журналістам у будівлі Кнесету (однопалатний парламент Ізраїлю, - ред), президент США Дональд Трамп відповів "так" на питання, чи закінчилася війна в Газі.

"Це великий день. Це абсолютно новий початок, і я думаю, що такого ще ніколи не було", - заявив Трамп. 

На запитання про те, що станеться з ХАМАСом, якщо угрупування не дотримається перемир'я, він відповідає: "Вони дотримаються".

Візит Трампа в Ізраїль та звільнення заручників

Нагадаємо, сьогодні у понеділок, 13 жовтня, президент США прибув до Ізраїлю. Після виступу у парламенті, він вирушить до Єгипту на саміт світових лідерів.

Дорогою до Близького Сходу Трамп оголосив про "закінчення війни" в Газі.

Також відомо, що сьогодні ХАМАС звільнив 13 ізраїльських заручників в обмін на палестинських ув’язнених. Заручників, які понад два роки залишалися в Секторі Газа, вже передали представникам Червоного хреста.

Перед обміном ХАМАС оприлюднив список із 20 імен заручників, який збігається з ізраїльськими даними.

Крім того, сьогодні у Єгипті пройде міжнародний саміт, на якому світові лідери обговорять шляхи досягнення миру на Близькому Сході та припинення конфлікту в секторі Газа.

Читайте РБК-Україна в Google News
ХАМАСІзраїльДональд ТрампСектор Газа