"Це великий день": Трамп заявив про закінчення війни у Газі

Візит Трампа в Ізраїль та звільнення заручників

Нагадаємо, сьогодні у понеділок, 13 жовтня, президент США прибув до Ізраїлю. Після виступу у парламенті, він вирушить до Єгипту на саміт світових лідерів.

Дорогою до Близького Сходу Трамп оголосив про "закінчення війни" в Газі.

Також відомо, що сьогодні ХАМАС звільнив 13 ізраїльських заручників в обмін на палестинських ув’язнених. Заручників, які понад два роки залишалися в Секторі Газа, вже передали представникам Червоного хреста.

Перед обміном ХАМАС оприлюднив список із 20 імен заручників, який збігається з ізраїльськими даними.

Крім того, сьогодні у Єгипті пройде міжнародний саміт, на якому світові лідери обговорять шляхи досягнення миру на Близькому Сході та припинення конфлікту в секторі Газа.