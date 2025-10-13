"Это великий день": Трамп заявил об окончании войны в Газе

Визит Трампа в Израиль и освобождение заложников и заложников

Напомним, сегодня в понедельник, 13 октября, президент США прибыл в Израиль. После выступления в парламенте, он отправится в Египет на саммит мировых лидеров.

По дороге на Ближний Восток Трамп объявил об "окончании войны" в Газе.

Также известно, что сегодня ХАМАС освободил 13 израильских заложников в обмен на палестинских заключенных. Заложников, которые более двух лет оставались в Секторе Газа, уже передали представителям Красного креста.

Перед обменом ХАМАС обнародовал список из 20 имен заложников, который совпадает с израильскими данными.

Кроме того, сегодня в Египте пройдет международный саммит, на котором мировые лидеры обсудят пути достижения мира на Ближнем Востоке и прекращения конфликта в секторе Газа.