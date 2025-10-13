ua en ru
Трамп прилетів до Ізраїлю (відео)

Понеділок 13 жовтня 2025 10:45
UA EN RU
Трамп прилетів до Ізраїлю (відео) Фото: президент США Дональд Трамп (GettyImages)
Автор: Ірина Глухова

У понеділок, 13 жовтня, літак президента США Дональда Трампа приземлився в Ізраїлі, де триває процес звільнення заручників яких утримував ХАМАС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel.

Літак із американським лідером на борту приземлився в міжнародному аеропорту Бен-Гуріон після польоту над площею Заручників у Тель-Авіві.

В аеропорту Трампа зустріли прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу та президент Ісаак Герцог.

Очікується, що президент США побачиться сьогодні зі звільненими заручниками.

Після Ізраїлю Трамп вирушить до Єгипту на саміт по Газі за участю президента Єгипту та понад 20 світових лідерів. У Шарм-ель-Шейху має бути підписано мирний план, який допомогла укласти адміністрація Трампа.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що ХАМАС 13 жовтня має звільнити 20 ізраїльських заручників в обмін на палестинських ув’язнених.

Було оприлюднено список імен. Після 8 ранку за місцевим часом (збігається з київським) розпочався процес звільнення ізраїльських заручників відповідно до домовленостей про перемир’я.

12 жовтня президент США Дональд Трамп вирушив до Ізраїлю та заявив, що війна в Секторі Газа закінчена.

За його словами, 10 жовтня набув чинності режим припинення вогню та розпочався 72-годинний період, протягом якого мають бути звільнені всі заручники.

Мирна ініціатива Трампа, представлена минулого тижня, включає 20 пунктів, спрямованих на врегулювання конфлікту в Газі. План передбачає створення міжнародної "Ради миру", яка контролюватиме роботу Палестинського комітету з управління анклавом.

9 жовтня Трамп оголосив про досягнення домовленості між сторонами щодо першої фази його плану.

