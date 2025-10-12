Президент Єгипту проведе саміт миру щодо припинення війни в Газі 13 жовтня

У Єгипті пройде міжнародний саміт, на якому світові лідери обговорять шляхи досягнення миру на Близькому Сході та припинення конфлікту в секторі Газа.

У понеділок, 13 жовтня 2025 року, в єгипетському курортному місті Шарм-ель-Шейх відбудеться міжнародний форум під назвою "Саміт миру в Шарм-ель-Шейху". Його проведення приурочено до активізації дипломатичних зусиль із врегулювання ситуації на Близькому Сході та досягнення сталого миру в регіоні.

У заході візьмуть участь лідери понад 20 держав. Саміт пройде під співголовуванням президента Єгипту Абделя Фаттаха Ас-Сісі та президента США Дональда Трампа. Учасники мають намір обговорити механізми припинення війни в секторі Газа, а також заходи щодо зміцнення стабільності та безпеки на Близькому Сході.

Цілі та порядок денний форуму

Головне завдання саміту - виробити практичні кроки для деескалації конфлікту, а також ініціювати новий етап політичного діалогу і співпраці між країнами регіону.

Планується розглянути гуманітарні ініціативи, заходи з відновлення зруйнованої інфраструктури та створення довгострокової платформи для діалогу між конфліктуючими сторонами.

Організатори підкреслюють, що проведення форуму відображає стратегічне бачення адміністрації США, спрямоване на стабілізацію ситуації в найбільш напружених точках світу. У центрі уваги - припинення насильства, відновлення переговорів і формування міцної архітектури безпеки в регіоні.

Саміт у Шарм-ель-Шейху розглядається як ключовий дипломатичний крок на шляху до зниження напруженості та формування нової моделі регіональної взаємодії.