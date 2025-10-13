ua en ru
Пн, 13 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Выборы в Молдове Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

"Это великий день": Трамп заявил об окончании войны в Газе

Понедельник 13 октября 2025 12:16
UA EN RU
"Это великий день": Трамп заявил об окончании войны в Газе Фото: президент США Дональд Трамп (GettyImages)
Автор: Ірина Глухова

Президент США Дональд Трамп объявил, что война в Газе завершена. Также глава Белого дома настаивает, что ХАМАС будет придерживаться соглашения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.

Отвечая журналистам в здании Кнессета (однопалатный парламент Израиля, - ред), президент США Дональд Трамп ответил "да" на вопрос, закончилась ли война в Газе.

"Это великий день. Это совершенно новое начало, и я думаю, что такого еще никогда не было", - заявил Трамп.

На вопрос о том, что произойдет с ХАМАСом, если группировка не соблюдет перемирие, он отвечает: "Они соблюдут".

Визит Трампа в Израиль и освобождение заложников и заложников

Напомним, сегодня в понедельник, 13 октября, президент США прибыл в Израиль. После выступления в парламенте, он отправится в Египет на саммит мировых лидеров.

По дороге на Ближний Восток Трамп объявил об "окончании войны" в Газе.

Также известно, что сегодня ХАМАС освободил 13 израильских заложников в обмен на палестинских заключенных. Заложников, которые более двух лет оставались в Секторе Газа, уже передали представителям Красного креста.

Перед обменом ХАМАС обнародовал список из 20 имен заложников, который совпадает с израильскими данными.

Кроме того, сегодня в Египте пройдет международный саммит, на котором мировые лидеры обсудят пути достижения мира на Ближнем Востоке и прекращения конфликта в секторе Газа.

Читайте РБК-Украина в Google News
ХАМАС Израиль Дональд Трамп Сектор Газа
Новости
По Украине вводят аварийные отключения света: список областей
По Украине вводят аварийные отключения света: список областей
Аналитика
"Томагавки" от Трампа. Передадут ли США ракеты Украине и что это изменит
Дмитрий Левицкийкорреспондент РБК-Украина "Томагавки" от Трампа. Передадут ли США ракеты Украине и что это изменит