"Это великий день": Трамп заявил об окончании войны в Газе
Президент США Дональд Трамп объявил, что война в Газе завершена. Также глава Белого дома настаивает, что ХАМАС будет придерживаться соглашения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.
Отвечая журналистам в здании Кнессета (однопалатный парламент Израиля, - ред), президент США Дональд Трамп ответил "да" на вопрос, закончилась ли война в Газе.
"Это великий день. Это совершенно новое начало, и я думаю, что такого еще никогда не было", - заявил Трамп.
На вопрос о том, что произойдет с ХАМАСом, если группировка не соблюдет перемирие, он отвечает: "Они соблюдут".
Визит Трампа в Израиль и освобождение заложников и заложников
Напомним, сегодня в понедельник, 13 октября, президент США прибыл в Израиль. После выступления в парламенте, он отправится в Египет на саммит мировых лидеров.
По дороге на Ближний Восток Трамп объявил об "окончании войны" в Газе.
Также известно, что сегодня ХАМАС освободил 13 израильских заложников в обмен на палестинских заключенных. Заложников, которые более двух лет оставались в Секторе Газа, уже передали представителям Красного креста.
Перед обменом ХАМАС обнародовал список из 20 имен заложников, который совпадает с израильскими данными.
Кроме того, сегодня в Египте пройдет международный саммит, на котором мировые лидеры обсудят пути достижения мира на Ближнем Востоке и прекращения конфликта в секторе Газа.