"Это великий день": Трамп заявил об окончании войны в Газе

Президент США Дональд Трамп объявил, что война в Газе завершена. Также глава Белого дома настаивает, что ХАМАС будет придерживаться соглашения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.

На вопрос о том, что произойдет с ХАМАСом, если группировка не соблюдет перемирие, он отвечает: "Они соблюдут".

"Это великий день. Это совершенно новое начало, и я думаю, что такого еще никогда не было", - заявил Трамп.

Отвечая журналистам в здании Кнессета (однопалатный парламент Израиля, - ред), президент США Дональд Трамп ответил "да" на вопрос, закончилась ли война в Газе.

Визит Трампа в Израиль и освобождение заложников и заложников

Напомним, сегодня в понедельник, 13 октября, президент США прибыл в Израиль. После выступления в парламенте, он отправится в Египет на саммит мировых лидеров.

По дороге на Ближний Восток Трамп объявил об "окончании войны" в Газе.

Также известно, что сегодня ХАМАС освободил 13 израильских заложников в обмен на палестинских заключенных. Заложников, которые более двух лет оставались в Секторе Газа, уже передали представителям Красного креста.

Перед обменом ХАМАС обнародовал список из 20 имен заложников, который совпадает с израильскими данными.

Кроме того, сегодня в Египте пройдет международный саммит, на котором мировые лидеры обсудят пути достижения мира на Ближнем Востоке и прекращения конфликта в секторе Газа.