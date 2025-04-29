Це треба зупинити: Венс налякав апокаліптичними наслідками війни в Україні

Віце-президент США Джей Ді Венс переконаний, що тривала війна може обернутися демографічним колапсом, ядерним ударом і непоправними втратами для України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю політика онлайн-шоу Чарлі Кірка.
На його думку, якщо не припинити війну найближчим часом, то українці не зможуть її виграти.
"Гадаю, в основних ЗМІ побутує дивна ідея, що якщо це триватиме ще кілька років, росіяни впадуть, українці повернуть собі свою територію, і все повернеться до того, що було до війни. Однак це не та реальність, у якій ми живемо", - сказав Венс.
Він також додав, що ще кілька років такої війни призведуть до краху суспільства, адже "демографічні показники обох цих країн (України та РФ. - ред.) - це кошмар".
"Якщо це триватиме ще кілька років, можуть загинути мільйони людей, і це може перерости в ядерну війну. Це має припинитися. Політика адміністрації (Трампа. - ред.) полягає в тому, щоб це припинилося, і я гарантую вам, що президент змушує всіх своїх людей, включно зі мною, старанно працювати заради цієї кінцевої мети", - додав Венс.
Президенти України Володимир Зеленський і США Дональд Трамп 26 квітня провели короткі переговори у Ватикані на церемонії похорону Папи Римського Франциська.
За їхніми підсумками Трамп зазначив, російський диктатор Володимир Путін не прагне завершення війни в Україні та затягує час, та не виключив введення нового пакету антиросійських санкцій.
У Білому домі зазначили, що Трамп вимагає повного припинення вогню, але підкреслили, що це складно.
В МЗС України повідомили, що переговорний формат зустрічей у Лондоні та Парижі буде функціонувати надалі.
Тим часом Путін оголосив нове тимчасове перемир'я з 7 на 8 травня, присвячене 80-річчю "Дня Перемоги".
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.