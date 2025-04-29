Це треба зупинити: Венс налякав апокаліптичними наслідками війни в Україні

На його думку, якщо не припинити війну найближчим часом, то українці не зможуть її виграти.

"Гадаю, в основних ЗМІ побутує дивна ідея, що якщо це триватиме ще кілька років, росіяни впадуть, українці повернуть собі свою територію, і все повернеться до того, що було до війни. Однак це не та реальність, у якій ми живемо", - сказав Венс.

Він також додав, що ще кілька років такої війни призведуть до краху суспільства, адже "демографічні показники обох цих країн (України та РФ. - ред.) - це кошмар".

"Якщо це триватиме ще кілька років, можуть загинути мільйони людей, і це може перерости в ядерну війну. Це має припинитися. Політика адміністрації (Трампа. - ред.) полягає в тому, щоб це припинилося, і я гарантую вам, що президент змушує всіх своїх людей, включно зі мною, старанно працювати заради цієї кінцевої мети", - додав Венс.