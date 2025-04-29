Это нужно остановить: Вэнс напугал апокалиптическими последствиями войны в Украине

Вице-президент США Джей Ди Вэнс убежден, что длительная война может обернуться демографическим коллапсом, ядерным ударом и непоправимыми потерями для Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью политика онлайн-шоу Чарли Кирка.
По его мнению, если не прекратить войну в ближайшее время, то украинцы не смогут ее выиграть.
"Я думаю, что в основных СМИ бытует странная идея, что если это продлится еще несколько лет, россияне упадут, украинцы вернут себе свою территорию, и все вернется к тому, что было до войны. Однако это не та реальность, в которой мы живем", - сказал Вэнс.
Он также добавил, что еще несколько лет такой войны приведут к краху общества, ведь "демографические показатели обеих этих стран (Украины и РФ. - ред.) - это кошмар".
"Если это продлится еще несколько лет, могут погибнуть миллионы людей, и это может перерасти в ядерную войну. Это должно прекратиться. Политика администрации (Трампа. - ред.) заключается в том, чтобы это прекратилось, и я гарантирую вам, что президент заставляет всех своих людей, включая меня, усердно работать ради этой конечной цели", - добавил Вэнс.
Президенты Украины Владимир Зеленский и США Дональд Трамп 26 апреля провели короткие переговоры в Ватикане на церемонии похорон Папы Римского Франциска.
По их итогам Трамп отметил, российский диктатор Владимир Путин не стремится к завершению войны в Украине и затягивает время, и не исключил введения нового пакета антироссийских санкций.
В Белом доме отметили, что Трамп требует полного прекращения огня, но подчеркнули, что это сложно.
В МИД Украины сообщили, что переговорный формат встреч в Лондоне и Париже будет функционировать в дальнейшем.
Тем временем Путин объявил новое временное перемирие с 7 на 8 мая, посвященное 80-летию "Дня Победы".
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