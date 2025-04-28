Буде більше зустрічей. У МЗС розповіли про прогрес перемовин у Лондоні та Парижі
Зустрічі в Лондонському та паризькому форматі продовжаться, він продовжуватиме функціонувати.
Як повідомляє РБК-Україна, про це речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий заявив під час спілкування з користувачами соцмережі X.
"Цього тижня ми впевнені, що цей формат продовжуватиме функціонувати. І буде ще більше таких зустрічей. Деякі з них вже готуються, але я поки що не можу розкрити місце чи дату, тому що це процес, який триває, і ми не хочемо зашкодити цьому процесу", - зазначив він.
За словами Тихого, формат показав свою ефективність. Адже він надав чудову можливість у Парижі та Лондоні керівнику Офісу президента України Андрію Єрмаку, міністру закордонних справ Андрію Сибізі та міністру оборони Рустему Умарову обмінятися думками зі своїми французькими, британськими та німецькими колегами, а також зі своїми колегами зі Сполучених Штатів.
"Ми справді цінуємо як гостинність наших французьких та британських партнерів, так і конструктивну співпрацю та дискусії, які ми мали в цьому форматі з усіма його учасниками", - додав речник МЗС.
Переговори у Лондоні 23 квітня
У середу, 23 квітня, у Лондоні відбулися переговори за участю України, США, Британії, Франції та Німеччини. Спочатку планувалося, що зустріч проходитиме на рівні міністрів, однак держсекретар США Марко Рубіо її проігнорував.
У підсумку переговори пройшли на нижчому рівні - за участі радників з питань національної безпеки. Водночас міністри оборони та глави МЗС України та Британії провели окремі двосторонні зустрічі. Від Сполучених Штатів на переговорах був присутній спеціальний посланець президента США з питань України Кіт Келлог.
Зустріч у Парижі
16 квітня держсекретар США Марко Рубіо та спецпредставник президента США Стів Віткофф прибули до Парижа. Їхній візит був спрямований на підтримку мирних ініціатив Дональда Трампа щодо врегулювання війни між Україною та Росією.
Під час візиту Рубіо та Віткофф провели зустріч із президентом Франції Еммануелем Макроном для обговорення можливих шляхів досягнення миру.
Також у Парижі відбулася зустріч представників України та "коаліції рішучих" у Єлисейському палаці. Українську сторону представляли керівник Офісу президента Андрій Єрмак, міністр закордонних справ Андрій Сибіга та міністр оборони Рустем Умєров. Від "коаліції рішучих" були присутні представники Великої Британії, Німеччини та Франції.
Пізніше Рубіо та посланець президента США з питань України Кіт Келлог повідомили, що делегації України та США теж зустрілися у Парижі. Вони зазначили, що команда американського президента Дональда Трампа налаштована працювати для припинення війни в Україні, і назвали зустрічі у Єлисейському палаці продуктивними.
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