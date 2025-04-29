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Це треба зупинити: Венс налякав апокаліптичними наслідками війни в Україні

Вівторок 29 квітня 2025 02:13
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Це треба зупинити: Венс налякав апокаліптичними наслідками війни в Україні Фото: віце-президент США Джей Ді Венс (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Віце-президент США Джей Ді Венс переконаний, що тривала війна може обернутися демографічним колапсом, ядерним ударом і непоправними втратами для України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю політика онлайн-шоу Чарлі Кірка.

На його думку, якщо не припинити війну найближчим часом, то українці не зможуть її виграти.

"Гадаю, в основних ЗМІ побутує дивна ідея, що якщо це триватиме ще кілька років, росіяни впадуть, українці повернуть собі свою територію, і все повернеться до того, що було до війни. Однак це не та реальність, у якій ми живемо", - сказав Венс.

Він також додав, що ще кілька років такої війни призведуть до краху суспільства, адже "демографічні показники обох цих країн (України та РФ. - ред.) - це кошмар".

"Якщо це триватиме ще кілька років, можуть загинути мільйони людей, і це може перерости в ядерну війну. Це має припинитися. Політика адміністрації (Трампа. - ред.) полягає в тому, щоб це припинилося, і я гарантую вам, що президент змушує всіх своїх людей, включно зі мною, старанно працювати заради цієї кінцевої мети", - додав Венс.

Мирні переговори щодо війни в Україні

Президенти України Володимир Зеленський і США Дональд Трамп 26 квітня провели короткі переговори у Ватикані на церемонії похорону Папи Римського Франциська.

За їхніми підсумками Трамп зазначив, російський диктатор Володимир Путін не прагне завершення війни в Україні та затягує час, та не виключив введення нового пакету антиросійських санкцій.

У Білому домі зазначили, що Трамп вимагає повного припинення вогню, але підкреслили, що це складно.

В МЗС України повідомили, що переговорний формат зустрічей у Лондоні та Парижі буде функціонувати надалі.

Тим часом Путін оголосив нове тимчасове перемир'я з 7 на 8 травня, присвячене 80-річчю "Дня Перемоги".

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Джей Ді Венс
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