Это нужно остановить: Вэнс напугал апокалиптическими последствиями войны в Украине

По его мнению, если не прекратить войну в ближайшее время, то украинцы не смогут ее выиграть.

"Я думаю, что в основных СМИ бытует странная идея, что если это продлится еще несколько лет, россияне упадут, украинцы вернут себе свою территорию, и все вернется к тому, что было до войны. Однако это не та реальность, в которой мы живем", - сказал Вэнс.

Он также добавил, что еще несколько лет такой войны приведут к краху общества, ведь "демографические показатели обеих этих стран (Украины и РФ. - ред.) - это кошмар".

"Если это продлится еще несколько лет, могут погибнуть миллионы людей, и это может перерасти в ядерную войну. Это должно прекратиться. Политика администрации (Трампа. - ред.) заключается в том, чтобы это прекратилось, и я гарантирую вам, что президент заставляет всех своих людей, включая меня, усердно работать ради этой конечной цели", - добавил Вэнс.