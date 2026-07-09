"Це треба осмислити". У Путіна не знайшли, що сказати про заяву Трампа щодо України

Спікер російського диктатора підтвердив, що Трамп не телефонував Путіну 8 липня, хоча публічно обіцяв це зробити.

У Кремлі дійшли висновку, що в президента США були інші справи.

"Трамп учора, очевидно, був зайнятий і не телефонував Путіну, але президент РФ завжди радий поспілкуватися", - заявив Пєсков.

Він також додав, що Москва не вважає слова Трампа про удари Києва вглиб території Росії ескалацією, а розцінює їх як "помилкові уявлення керівництва США".

Окрім того, Пєсков прокоментував заяви президента США про потенційне закриття неба над Україною. Спікер Путіна зазначив, що Трамп вперше заговорив про це.

"Раніше таких заяв не було. Раніше ніхто не обговорював тему закриття неба. У будь-якому разі йдеться про те, що збройні сили країни НАТО будуть працювати на території України. Це саме те, проти чого здійснюється "СВО" (так Росія називає війну проти України - ред.). Це важливо розуміти. Тому це ще треба осмислити. Осмислити, наскільки це питання пропрацьоване та між ким воно пропрацьоване", - заявив Пєсков.