"Это нужно осмыслить". У Путина не нашли, что сказать о заявлении Трампа об Украине

Власти РФ обдумывают заявление президента США Дональда Трампа о потенциальном закрытии неба над Украиной. В Кремле добавили, что до сих пор не слышали ничего подобного от главы Белого дома.
С таким заявлением выступил спикер Кремля Дмитрий Песков, сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение "Кремль. Новости".
Спикер российского диктатора подтвердил, что Трамп не звонил по телефону Путину 8 июля, хотя публично обещал это сделать.
В Кремле пришли к выводу, что у президента США были другие дела.
"Трамп вчера, очевидно, был занят и не звонил по телефону Путину, но президент РФ всегда рад пообщаться", - заявил Песков.
Он также добавил, что Москва не считает слова Трампа об ударах Киева вглубь территории России эскалацией, а расценивает их как "ложные представления руководства США".
Кроме того, Песков прокомментировал заявления президента США о потенциальном закрытии неба над Украиной. Спикер Путина отметил, что Трамп впервые заговорил об этом.
"Раньше таких заявлений не было. Раньше никто не обсуждал тему закрытия неба. В любом случае речь идет о том, что вооруженные силы страны НАТО будут работать на территории Украины. Это именно то, против чего осуществляется "СВО" (так Россия называет войну против Украины - ред.). Это важно понимать. Поэтому это еще нужно осмыслить. Осмыслить, насколько этот вопрос проработан и между кем он проработан", - заявил Песков.
Ранее РБК-Украина сообщало, что Дональд Трамп пообещал дать Украине лицензию на производство Patriot.
Кроме того, он похвалил мощные удары ВСУ по России, поскольку верит, что они вернут Украине мир.
Что также интересно, Трамп назвал своего "любимого солдата" в Украине.