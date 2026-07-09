"Это нужно осмыслить". У Путина не нашли, что сказать о заявлении Трампа об Украине

Спикер российского диктатора подтвердил, что Трамп не звонил по телефону Путину 8 июля, хотя публично обещал это сделать.

В Кремле пришли к выводу, что у президента США были другие дела.

"Трамп вчера, очевидно, был занят и не звонил по телефону Путину, но президент РФ всегда рад пообщаться", - заявил Песков.

Он также добавил, что Москва не считает слова Трампа об ударах Киева вглубь территории России эскалацией, а расценивает их как "ложные представления руководства США".

Кроме того, Песков прокомментировал заявления президента США о потенциальном закрытии неба над Украиной. Спикер Путина отметил, что Трамп впервые заговорил об этом.

"Раньше таких заявлений не было. Раньше никто не обсуждал тему закрытия неба. В любом случае речь идет о том, что вооруженные силы страны НАТО будут работать на территории Украины. Это именно то, против чего осуществляется "СВО" (так Россия называет войну против Украины - ред.). Это важно понимать. Поэтому это еще нужно осмыслить. Осмыслить, насколько этот вопрос проработан и между кем он проработан", - заявил Песков.