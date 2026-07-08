"Великий герой". Трамп назвав свого "улюбленого солдата" в Україні
Під час переговорів в Анкарі один із представників української делегації почув несподівано теплі слова від американського лідера.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента США Дональда Трампа під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським в Анкарі.
Під час переговорів Трамп звернув увагу на заступника керівника Офісу президента, полковника Павла Палісу, який був присутній на зустрічі.
"Ось один з моїх найулюбленіших солдатів", - сказав президент США, показуючи на Палісу.
Трамп також поцікавився, чи в українського офіцера "все ок", та зазначив, що регулярно бачить його на різних зустрічах.
"Він робить чудову роботу, - додав американський президент. - Великий герой".
Хто такий Павло Паліса
Павло Паліса, відомий за позивним "Хантер", - полковник ЗСУ та заступник керівника Офісу президента з 29 листопада 2024 року.
Після початку повномасштабного вторгнення він перервав навчання у США, повернувся в Україну та очолив 5-й окремий штурмовий полк.
У 2023-2024 роках Паліса командував 93-ю окремою механізованою бригадою "Холодний Яр" і брав участь у боях за Бахмут.
У лютому 2026 року указом президента Володимира Зеленського йому присвоїли військове звання бригадного генерала.
Паліса нагороджений Хрестом бойових заслуг та орденом Богдана Хмельницького III ступеня.