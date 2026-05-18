"Это действительно очень больно": Зеленский назвал потери России от ударов Украины

21:02 18.05.2026 Пн
Что наиболее неприятно для российской нефтедобычи?
aimg Валерий Ульяненко
"Это действительно очень больно": Зеленский назвал потери России от ударов Украины
За последние месяцы удары Украины по территории России лишили ее 10% нефтепереработки. Потеря добычи для РФ - "очень больно", ведь Москве сложнее ее восстановить, чем другим нефтяным странам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского.

Глава государства рассказал о результатах доклада разведки по поводу российских потерь от украинских "дальнобойных санкций".

"Только в эти месяцы минус 10% российской нефтепереработки. Важно также отметить, что российские нефтяные компании вынуждены останавливать скважины. Это еще более существенно. Природа российской нефтедобычи такова, что им именно это наиболее неприятно. Конечно, кроме потери денег", - отметил Зеленский.

По его словам, для восстановления добычи на скважинах России надо сделать значительно больше, чем многим другим нефтяным странам. Последние глушат скважины даже из-за колебаний рынка, но россияне так не могут.

"Им терять добычу - это действительно очень больно. И если говорить об общих российских государственных доходах, благодаря комплексному нашему давлению - на всех уровнях - за пять месяцев года у них уже дефицит значительно больше, чем они планировали на год", - подчеркнул президент.

Диктатор ведет Россию к банкротству

Он добавил, что российский диктатор "отложил денег на войну", но не столько чтобы воевать бесконечно. Зеленский также отметил, что каждый удар Украины в ответ толкает страну-агрессор к завершению войны.

"Сейчас у них уже значительное количество регионов в состоянии банкротства, и Путин ведет к банкротству Россию. И различные схемы, которые они придумывают, чтобы заработать денег, им не помогут. Мы видим эти российские схемы, мы фиксируем их. Мы будем ломать их", - рассказал глава государства.

Президент также отметил, что согласовал новые операции украинским спецслужбам и Силам обороны Украины.

Напомним, Силы обороны 17 мая впервые поразили Московский нефтеперерабатывающий завод, нефтебазу "Солнечногорская", а также несколько предприятий, связанных с производством микроэлектроники.

Отметим, в СБУ заявили, что под удар, кроме НПЗ, попала нефтеперерабатывающая станция "Володарское" и завод "Ангстрем". Предприятие производит полупроводники для российского ВПК и находится под западными санкциями.

