"Це ще не пік": Буданов попередив, що напруга між Україною і Польщею може зрости

Напруга між Україною і Польщею ще не досягла свого піку після позбавлення президента Володимира Зеленського ордена Білого Орла.
Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив голова Офісу президента України Кирило Буданов під час спілкування зі студентами Києво-Могилянської академії.
За словами Буданова, нинішня ситуація між Києвом і Варшавою поки не є конфліктом, однак вона може загостритися.
"З Польщею - це класична дипломатична напруга. Це ще не конфлікт. Це протиріччя. Це ще не пік, повірте мені. Там далі буде, як то кажуть, якщо всі трохи не зупиняться", - сказав він.
Рішення президента Польщі Кароля Навроцького позбавити Зеленського нагороди Буданов оцінив "дуже погано".
"Оцінюю як помилку. При цьому - як страшну помилку. Стародавнє правило: з сусідами треба мати гарні або нейтральні відносини. Загострення з сусідами завжди викликає проблеми - від політичних до суто економічних", - наголосив він.
Голова Офісу президента також назвав це рішення проявом незрілості.
"Я оцінюю це як незрілість. Перш за все, незрілість. Я оцінюю це як незрілість людей в Польщі, які підштовхнули, а потім прийняли це рішення. Це дуже дивно і воно не пропрацьоване і не підготовлене. Якщо йти на такі речі, то треба було спочатку хоча б Муссоліні позбавити ордена. Бо виглядає це максимально дивно", - резюмував Буданов.
Нагадаємо, 19 червня президент Польщі Кароль Навроцький позбавив президента України Володимира Зеленського найвищої державної нагороди Польщі - ордена Білого Орла.
Причиною стало рішення присвоїти одному з підрозділів ЗСУ почесне найменування на честь Героїв УПА.
Вже 20 червня Володимир Зеленський повернув нагороду до Варшави через "Нову пошту". У Польщі цей крок розкритикували, назвавши його ще однією образою.
Згодом президент України не поїхав на Конференцію з відновлення України у Гданську, хоча на захід прибули більшість європейських лідерів.
Україну представляє прем'єр-міністерка Юлія Свириденко. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск назвав відсутність Зеленського "жестом деескалації напруги" між двома країнами.
Все що відомо про скандал та чи зашкодить він Україні - читайте в окремому матеріалі РБК-Україна.