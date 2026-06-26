"Це ще не пік": Буданов попередив, що напруга між Україною і Польщею може зрости

Про відносини з Польщею

За словами Буданова, нинішня ситуація між Києвом і Варшавою поки не є конфліктом, однак вона може загостритися.

"З Польщею - це класична дипломатична напруга. Це ще не конфлікт. Це протиріччя. Це ще не пік, повірте мені. Там далі буде, як то кажуть, якщо всі трохи не зупиняться", - сказав він.

Про позбавлення ордена

Рішення президента Польщі Кароля Навроцького позбавити Зеленського нагороди Буданов оцінив "дуже погано".

"Оцінюю як помилку. При цьому - як страшну помилку. Стародавнє правило: з сусідами треба мати гарні або нейтральні відносини. Загострення з сусідами завжди викликає проблеми - від політичних до суто економічних", - наголосив він.

Голова Офісу президента також назвав це рішення проявом незрілості.

"Я оцінюю це як незрілість. Перш за все, незрілість. Я оцінюю це як незрілість людей в Польщі, які підштовхнули, а потім прийняли це рішення. Це дуже дивно і воно не пропрацьоване і не підготовлене. Якщо йти на такі речі, то треба було спочатку хоча б Муссоліні позбавити ордена. Бо виглядає це максимально дивно", - резюмував Буданов.